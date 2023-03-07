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31 минуту назад

СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Названа причина объявления воздушной тревоги по всей Украине
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сначала сигналы сирены включились в Винницкой области, а также в Киеве и Киевской области, после чего тревога распространилась на все регионы страны. По данным украинских Телеграм-каналов, причиной тревоги стал взлет МиГ-31 в Белоруссии.

Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома «Бельбек» около Севастополя в Крыму. Однако губернатор города Михаил Развожаев опроверг эту информацию, назвав ее «ложью». По его словам, на рейде идет тренировка корабельных расчетов.

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Также утром сообщалось о взрывах в Николаевской области после объявленной в регионе воздушной тревоги.

В мире,Михаил Развожаев,
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