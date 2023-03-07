Названа причина объявления воздушной тревоги по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Сначала сигналы сирены включились в Винницкой области, а также в Киеве и Киевской области, после чего тревога распространилась на все регионы страны. По данным украинских Телеграм-каналов, причиной тревоги стал взлет МиГ-31 в Белоруссии.

Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома «Бельбек» около Севастополя в Крыму. Однако губернатор города Михаил Развожаев опроверг эту информацию, назвав ее «ложью». По его словам, на рейде идет тренировка корабельных расчетов.