Фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО, пишет итальянская газета La Repubblica.

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По информации газеты, это возможно, если фон дер Ляйен не переизберут на пост главы Еврокомиссии.

Автор публикации подчеркивает, что фон дер Ляйен могла бы стать идеальным кандидатом для США, «потому что потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны».

Во вторник фон дер Ляйен намерена посетить Канаду и США. Эту поездку можно рассматривать в контексте возможно выдвижения ее кандидатуры на пост генсека НАТО, говорится в публикации.