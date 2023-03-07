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23 минуты назад

Repubblica: глава ЕК фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО

Газета.Ruиещё 1

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО, пишет итальянская газета La Repubblica.

Фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации газеты, это возможно, если фон дер Ляйен не переизберут на пост главы Еврокомиссии.

Автор публикации подчеркивает, что фон дер Ляйен могла бы стать идеальным кандидатом для США, «потому что потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны».

Во вторник фон дер Ляйен намерена посетить Канаду и США. Эту поездку можно рассматривать в контексте возможно выдвижения ее кандидатуры на пост генсека НАТО, говорится в публикации.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд говорил, что Международный центр по сбору «доказательств преступлений на Украине» должен заработать в Гааге к лету этого года. Фон дер Ляйен сообщала об учреждении данного центра в начале февраля. В координации сбора доказательств будет участвовать совместная команда следователей под патронажем Eurojust.

В мире,НАТО,Еврокомиссия,
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