Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл во вторник с необъявленным визитом в Ирак в ходе своего ближневосточного турне. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в иракских правительственных структурах.

По его данным, у Остина в Багдаде запланированы переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, после которых он намерен посетить столицу курдской автономии город Эрбиль, где встретится с руководством Иракского Курдистана. О планах главы оборонного ведомства США посетить Ирак ранее не сообщалось.

Остин начал свое ближневосточное турне с визита в Иорданию 5 марта, он также планирует посетить Египет и Израиль.

Ллойд Остин заявил, что своим визитом намерен подтвердить важность стратегического партнерства между Вашингтоном и Багдадом.

"Прилетел в Багдад. Я здесь, чтобы подтвердить стратегическое партнерство между США и Ираком, по мере того как мы движемся в сторону более безопасного, стабильного и суверенного Ирака", - написал Остин в Twitter.