Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл во вторник с необъявленным визитом в Ирак в ходе своего ближневосточного турне. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в иракских правительственных структурах.
По его данным, у Остина в Багдаде запланированы переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, после которых он намерен посетить столицу курдской автономии город Эрбиль, где встретится с руководством Иракского Курдистана. О планах главы оборонного ведомства США посетить Ирак ранее не сообщалось.
Остин начал свое ближневосточное турне с визита в Иорданию 5 марта, он также планирует посетить Египет и Израиль.
Ллойд Остин заявил, что своим визитом намерен подтвердить важность стратегического партнерства между Вашингтоном и Багдадом.
"Прилетел в Багдад. Я здесь, чтобы подтвердить стратегическое партнерство между США и Ираком, по мере того как мы движемся в сторону более безопасного, стабильного и суверенного Ирака", - написал Остин в Twitter.
О визите Остина в Ирак Пентагон официально не сообщал. Глава оборонного ведомства США совершает турне по странам Ближнего Востока - в понедельник он еще был в Иордании, также запланированы его поездки в Египет и Израиль.