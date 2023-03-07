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26 минут назад

Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

ТАССиещё 2

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл во вторник с необъявленным визитом в Ирак в ходе своего ближневосточного турне. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в иракских правительственных структурах.

Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, у Остина в Багдаде запланированы переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, после которых он намерен посетить столицу курдской автономии город Эрбиль, где встретится с руководством Иракского Курдистана. О планах главы оборонного ведомства США посетить Ирак ранее не сообщалось.

Остин начал свое ближневосточное турне с визита в Иорданию 5 марта, он также планирует посетить Египет и Израиль.

Ллойд Остин заявил, что своим визитом намерен подтвердить важность стратегического партнерства между Вашингтоном и Багдадом.

"Прилетел в Багдад. Я здесь, чтобы подтвердить стратегическое партнерство между США и Ираком, по мере того как мы движемся в сторону более безопасного, стабильного и суверенного Ирака", - написал Остин в Twitter.

О визите Остина в Ирак Пентагон официально не сообщал. Глава оборонного ведомства США совершает турне по странам Ближнего Востока - в понедельник он еще был в Иордании, также запланированы его поездки в Египет и Израиль.

В мире,Ллойд Остин,Пентагон,
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