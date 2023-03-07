Польские фермеры перекрыли дорогу из Украины

Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта зерна. Об этом сообщили в генеральной дирекции дорог и автострад республики (GDDKiA).

По данным дирекции, перекрыта дорога №17 в населенном пункте Пяски. Движение перекрыто по полосе в направлении Краснегостава. Фермеры использовали автомобили и сельскохозяйственную технику, чтобы блокировать проезд.

«Правительство должно принять реальные меры, которые помогут польскому селу встать на ноги. Если сельское хозяйство рухнет, все вокруг тоже упадет», — отметил организатор акции Петр Покрыва.

Он подчеркнул, что фермеры не уйдут с дороги до вечера среды.

Ранее издание Interia писало, что бесконтрольные поставки яиц и мяса птицы с Украины разрушают птицеводство в ЕС. Эксперты считают, что это может навредить птицеводческой отрасли региона.