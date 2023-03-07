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9 минут назад

В Китае заявили о критическом моменте в украинском кризисе

Мария Иванова

Глава МИД Китая Цинь Ган считает, что в украинском кризисе наступил критический момент и сторонам конфликта необходимо как можно скорее начать переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

В Китае заявили о критическом моменте украинского кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цинь заявил, что без переговоров ситуация может выйти из-под контроля, а с помощью санкций и давления завершить конфликт не удастся.

«Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», - подчеркнул министр

Он призвал Россию и Украины к «спокойствию, разумности и диалогу».

Глава МИД Китая добавил, что если учесть «все законные озабоченности» РФ и Украины в сфере безопасности, то удастся достичь долгосрочной безопасности в Европе.

The Washington Post ранее рассказала, что американские чиновники во время недавнего визита в Киев предупредили украинских лидеров о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией.

Глава МИД КНР раскрыл цели отношений Пекина и Москвы

По данным WP, США «усиливают давление на Киев, призывая добиться значительных успехов на поле боя» на фоне роста поставок оружия.

В США считают, что критический момент наступит весной, когда стороны конфликта пойдут на наступление и контрнаступление.

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