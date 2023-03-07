В Китай заявили о критическом моменте украинского кризиса

Кризис на Украине достиг критического момента. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, добавив, что нужно срочно начать переговорный процесс.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — заявил Цинь Ган во время эфира на youtube-канале газеты South China Morning Post.

Он отметил, что нужно начать процесс обсуждения мира на Украине для завершения конфликта.

Цинь Ган добавил, что во время обсуждения мира должны учитываться все законные озабоченности в сфере безопасности. По его словам, таким образом безопасность в Европе будет гарантирована.

Россия больше года проводит специальную военную операцию на Украине. Мирный диалог между сторонами был в конце марта. Однако Украина и Россия не заключили мирный договор.