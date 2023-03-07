В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
37 минут назад

В МИД Китая заявили, что украинский кризис подошел к критическому моменту

Ura.Ru

Кризис на Украине достиг критического момента. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, добавив, что нужно срочно начать переговорный процесс.

В Китай заявили о критическом моменте украинского кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — заявил Цинь Ган во время эфира на youtube-канале газеты South China Morning Post.

Он отметил, что нужно начать процесс обсуждения мира на Украине для завершения конфликта.

Глава МИД КНР раскрыл цели отношений Пекина и Москвы

Цинь Ган добавил, что во время обсуждения мира должны учитываться все законные озабоченности в сфере безопасности. По его словам, таким образом безопасность в Европе будет гарантирована.

Россия больше года проводит специальную военную операцию на Украине. Мирный диалог между сторонами был в конце марта. Однако Украина и Россия не заключили мирный договор.

В феврале 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отдаст Украине ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Он отметил, что эти территории закреплены в конституции Российской Федерации, передает RT.

В мире,Дмитрий Песков,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий