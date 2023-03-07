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25 минут назад

Глава МИД КНР раскрыл цели отношений Пекина и Москвы

Елена Прошина

Отношения между Пекином и Москвой не строятся против третьих сторон, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Китая Цинь Гана.

Глава МИД КНР раскрыл цели отношений Пекина и Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, они не несут угрозы каким-либо государствам. Как заметил дипломат, отношения РФ и КНР отличаются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон. По словам Гана, отношения двух стран не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон.

Отмечается, что российско-китайские отношения являются залогом глобального стратегического баланса и стабильности в мире. Китай и Россия вместе продвигают многополярность и демократизацию международных отношений, сказал министр. По его словам, под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина отношения двух стран продолжат подниматься на новые высоты.

Глава МИД Китая также затронул тему взаимоотношения с Соединенными Штатами. По его словам, попытки затормозить развитие КНР обернутся для Вашингтона провалом. США решили пойти на применение силы в ситуации с китайским аэростатом, устроив дипломатический кризис, считает Ган. Он обвинил американские власти в злоупотреблении силой и пренебрежением нормами международного законодательства.

Вашингтон серьезно ошибается в оценке Пекина как главного оппонента и угрозы, отметил китайский дипломат.

МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие

В мире,Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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