Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но не отказалась от плана ее силового захвата, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа . Об этом пишет ТАСС .

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что в настоящее время только Россия способна гарантировать безопасность и защиту станции. При этом украинские власти, по его словам, продолжают обсуждать планы по ее возможному захвату.