В КНДР назвали условие начала войны против США

Если во время очередного испытательного пуска межконтинентальной ракеты Северной Кореи в Тихий океан Соединенные Штаты попытаются ее сбить, власти КНДР расценят это как объявление войны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сестры руководителя КНДР Ким Ё Чжон.

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Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил якобы предложило сбивать запускаемые Северной Кореей ракеты.

Ким Ё Чжон отметила, что это будет воспринято как объявление войны Пхеньяну. Речь идет о перехвате стратегического оружия во время его испытания в ситуации, не несущей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне юрисдикции США.