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15 минут назад

В США рассказали об ошибке Байдена

Lenta.ruиещё 1

Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

В США рассказали об ошибке Байдена
Фото: ТАССТАСС

«Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации [Джо Байдена], так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии… была стратегической ошибкой», — сказал он.

По словам сенатора, из-за политики действующей американской администрации стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в энергетику Соединенных Штатов.

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