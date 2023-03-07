В конфликте вокруг Украины Польше досталась роль технического работника, сообщил Mysl Polska польский историк Пшемыслав Пяст.

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По его словам, Варшава занимается операционной техникой и перестановкой элементов декораций. На этом фоне Польша из тихой провинции внезапно стала базой на поле битвы. Пяст заявил, что «в этом спектакле» страна до сих пор находится в подсобке, так как ей отведена роль технических работников.

По словам историка, после начала специальной военной операции в Польше появилась цензура, гонения на публицистов. Те, кто должен заботиться о безопасности польских граждан, по распоряжению руководства страны нарушают закон, участвуя в операции по запугиванию мирных жителей.

Тем временем на волне русофобского буйства началась травля на рабочих местах. Жертвами стали частные лица. Однако наибольший размах этого явления имел место в академических кругах. Ученые с большими, всемирно признанными достижениями, такие как профессора Анна Разны Станислав Белень, подверглись фактическому изгнанию.