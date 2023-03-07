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12 минут назад

Экс-советник Трампа призвал США увеличить число ядерных боеголовок

Lenta.ru

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон пересмотреть вопрос о числе ядерных боеголовок и систем и увеличить их количество на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. Об этом он заявил в своей статье для The Washington Post (WP).

Экс-советник Трампа призвал США приготовиться к противостоянию с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам», — заявил Болтон.

По его мнению, США могут столкнуться с «ядерной конфронтацией» с Россией, а если Вашингтон выйдет из этой ситуации «победителем», ему грозит конфронтация в ядерной сфере с Пекином. Другим возможным вариантом развития событий он считает противостояние США и их союзников с ядерным оружием, с Россией и Китаем одновременно.

Как считает Болтон, для США было бы «суицидом» вступать в ядерное противостояние с одинаковым количеством боеприпасов с другими странами, поэтому следует пересмотреть количество боеголовок. Он также указал на то, что государства, которые, как считают на Западе, хотят получить ядерное оружие, такие как Иран и КНДР, рассматривают Россию и Китай как дружественные страны, а США, Великобританию и Францию зачастую считают вражескими государствами.

«Лучше иметь это оружие под рукой, а потом, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения», — резюмировал Болтон.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять глава государства. Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены ДСНВ, несмотря на приостановку его действия.

В мире,Джон Болтон,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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