Сопредседатель правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль полагает, что Берлин допустил ошибки в прошлом в оценке ситуации на Украине. С соответствующими заявлениями он выступил в понедельник в интервью, которое опубликовано на сайте газеты BILD.
Отвечая на вопрос, "разделяет ли СДПГ вину в войне" на Украине, он сказал: "Вина - это неверно, но были допущены ошибки, были просчеты в германской политике. Свою задачу я вижу в том, чтобы вынести урок из этого". Клингбайль в своем ответе не уточнил, какие именно просчеты со стороны СДПГ он имеет в виду.
Говоря о трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" он сказал, что "ФРГ больше не должна попадать в одностороннюю зависимость" в вопросах энергетики.
Сопредседатель СДПГ, который в понедельник посетил Киев, повторил официальную позицию властей по перспективам переговоров между Россией и Украиной.
"Украинское правительство решает, когда вести переговоры с Россией. Сейчас речь идет о том, чтобы усилить Украину в военном плане".
После начала российской СВО представители украинских властей, в частности бывший посол Андрей Мельник упрекали социал-демократов в якобы слишком тесных связях с Россией в последние десятилетия. Мельник критиковал и канцлера Олафа Шольца, и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, и бывшего главу правительства Герхарда Шредера (был в должности с 1998 по 2005 год).