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34 минуты назад

Глава социал-демократов ФРГ признал просчеты в прошлом в оценке ситуации на Украине

ТАСС

Сопредседатель правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль полагает, что Берлин допустил ошибки в прошлом в оценке ситуации на Украине. С соответствующими заявлениями он выступил в понедельник в интервью, которое опубликовано на сайте газеты BILD.

В ФРГ признали просчеты в прошлом в оценке ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос, "разделяет ли СДПГ вину в войне" на Украине, он сказал: "Вина - это неверно, но были допущены ошибки, были просчеты в германской политике. Свою задачу я вижу в том, чтобы вынести урок из этого". Клингбайль в своем ответе не уточнил, какие именно просчеты со стороны СДПГ он имеет в виду.

Говоря о трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" он сказал, что "ФРГ больше не должна попадать в одностороннюю зависимость" в вопросах энергетики.

Сопредседатель СДПГ, который в понедельник посетил Киев, повторил официальную позицию властей по перспективам переговоров между Россией и Украиной.

"Украинское правительство решает, когда вести переговоры с Россией. Сейчас речь идет о том, чтобы усилить Украину в военном плане".

После начала российской СВО представители украинских властей, в частности бывший посол Андрей Мельник упрекали социал-демократов в якобы слишком тесных связях с Россией в последние десятилетия. Мельник критиковал и канцлера Олафа Шольца, и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, и бывшего главу правительства Герхарда Шредера (был в должности с 1998 по 2005 год).

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Герхард Шредер,Франк-Вальтер Штайнмайер,Правительство Украины,
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