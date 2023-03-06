В ФРГ признали просчеты в прошлом в оценке ситуации на Украине

Сопредседатель правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль полагает, что Берлин допустил ошибки в прошлом в оценке ситуации на Украине. С соответствующими заявлениями он выступил в понедельник в интервью, которое опубликовано на сайте газеты BILD.

Отвечая на вопрос, "разделяет ли СДПГ вину в войне" на Украине, он сказал: "Вина - это неверно, но были допущены ошибки, были просчеты в германской политике. Свою задачу я вижу в том, чтобы вынести урок из этого". Клингбайль в своем ответе не уточнил, какие именно просчеты со стороны СДПГ он имеет в виду.

Говоря о трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" он сказал, что "ФРГ больше не должна попадать в одностороннюю зависимость" в вопросах энергетики.

Сопредседатель СДПГ, который в понедельник посетил Киев, повторил официальную позицию властей по перспективам переговоров между Россией и Украиной.

"Украинское правительство решает, когда вести переговоры с Россией. Сейчас речь идет о том, чтобы усилить Украину в военном плане".