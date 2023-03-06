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37 минут назад

Белый дом выступает за независимое расследование отравлений в школах Ирана

ТАСС

Белый дом выступает за проведение независимого расследования серии отравлений, произошедших в школах Ирана за последнее время. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом выступил за независимое расследование отравлений в школах Ирана
Фото: TwitterTwitter

"Необходимо провести заслуживающее доверия независимое расследование, виновные должны понести ответственность. Если эти отравления связаны с участием в протестах, то это подпадает под мандат независимой миссии ООН по сбору фактов в Иране", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

В ноябре прошлого года Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране. Этот документ, который активно продвигали США и другие западные страны, был одобрен 25 делегациями из 47, входящих в СПЧ, тогда как 6 стран, в том числе Армения, Китай и Куба, проголосовали против, а 16 государств воздержались.

Многочисленные отравления учениц средних школ неизвестным газом произошли в разных районах Ирана. 22 февраля 20 школьниц в провинции Лурестан были госпитализированы с симптомами интоксикации. Экспертиза показала, что причиной отравления был яд. 28 февраля в больницу были доставлены 35 учениц средней школы, расположенной в Пардисе, пригороде Тегерана. 1 марта со схожими симптомами были госпитализированы 105 детей в северо-западной провинции Ардебиль, также сообщалось об отравлении нескольких учащихся в Тегеране. Президент страны Эбрахим Раиси в понедельник поручил создать рабочую группу для расследования происшествий.

В мире,Администрация США,Совет по правам человека,ООН,
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