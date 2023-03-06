Белый дом прокомментировал сообщения о прибытии украинских пилотов

Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе возможность передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения американской печати о прибытии в США украинских военных летчиков.
"Президент [США Джо Байден] уже говорил про самолеты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь", - заявила официальный представитель американского лидера.