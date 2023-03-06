Молдавия попросит у Евросоюза системы ПВО

Молдавия рассчитывает на помощь глав стран Евросоюза в вопросе приобретения систем ПВО. Об этом в интервью Radio Moldova сообщил председатель парламента и правящей в стране партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, передает «РИА Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, у Молдавии не «большая территория» и много систем ПВО ей не требуется, однако они необходимы, чтобы «следить за воздушным пространством» страны.

«Я знаю, что будет оказана такая помощь, готовность выразили европейские партнеры, речь идет о European Peace Facility. Они также помогают странам Балтии, Украине, Румынии, Польше. Они проведут измерения, проанализируют ситуацию у нас и скажут, в каких системах нуждается наша страна», — сказал Гросу, отметив, что данный вопрос является одним из приоритетов правительства Молдавии.

Он подчеркнул, что дискуссии на этот счет уже ведутся.