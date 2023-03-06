В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
22 минуты назад

Молдавия надеется на помощь ЕС в вопросе приобретения систем ПВО

Елена Прошина

Молдавия рассчитывает на помощь глав стран Евросоюза в вопросе приобретения систем ПВО. Об этом в интервью Radio Moldova сообщил председатель парламента и правящей в стране партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, передает «РИА Новости».

Молдавия попросит у Евросоюза системы ПВО
Фото: ТАССТАСС

По его словам, у Молдавии не «большая территория» и много систем ПВО ей не требуется, однако они необходимы, чтобы «следить за воздушным пространством» страны.

«Я знаю, что будет оказана такая помощь, готовность выразили европейские партнеры, речь идет о European Peace Facility. Они также помогают странам Балтии, Украине, Румынии, Польше. Они проведут измерения, проанализируют ситуацию у нас и скажут, в каких системах нуждается наша страна», — сказал Гросу, отметив, что данный вопрос является одним из приоритетов правительства Молдавии.

Он подчеркнул, что дискуссии на этот счет уже ведутся.

Ранее власти Молдавии уже неоднократно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства страны. Они заявляли, что нарушения произошли в ходе пусков ракет по объектам на территории Украины с военных кораблей в Черном море. Также на территорию Молдавии трижды падали фрагменты ракет зенитного ракетного комплекса С-300, выпущенных украинскими ПВО.

В мире,Игорь Гросу,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий