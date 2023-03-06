Жителей Стамбула предупредили о новом землетрясении

В турецком городе Стамбул растёт общественное напряжение – жители предполагают, что в городе в любой момент может случиться следующее крупное землетрясение. Об этом сообщает «News.ru».

Участившиеся подземные толчки после разрушительного землетрясения от 6 февраля беспокоят жителей Стамбула из-за расположения города – крупнейший город Турции стоит сразу на трёх тектонических плитах. Кроме того, на приближающуюся катастрофу казывает сейсмолог Фрэнк Хугербитс, известный тем, что он смог предсказать землетрясение от 6 февраля. Теперь Хугербитс считает, что подземные толчки начнутся в Стамбуле уже 6-7 марта.

Кроме того, общественность остро отреагировала на слова главы департамента культурных ценностей стамбульского муниципалитета Октая Озеля. Он заявил, что 20 тысяч исторических зданий в Стамбуле «как можно скорее» необходимо укрепить против землетрясений. Жители города восприняли эти слова как ещё одно доказательство, что власти замалчивают информацию о предстоящем бедствии.

Ещё одним поводом для беспокойства стали слова директора Национального центра мониторинга землетрясений Босфорского университета Догана Калафата, который заявил, что есть вероятность в 64%, что Стамбул до 2030 года столкнётся с крупным землетрясением. По его словам, магнитуда бедствия составит как минимум 7 баллов. К этому мнению присоединился и геолог с кафедры инженерной геологии горного факультета Стамбульского технического университета профессор Наджи Гёрюр. «Оно (землетрясение) может случиться в любой момент, напряжение тектонических разломов под Мраморным морем растет», – заявил он.