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12 минут назад

Эрдоган сообщил о 46 104 погибших в результате землетрясений в Турции

Газета.Ru

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции составило 46 104 человек. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV.

Эрдоган назвал новое число погибших в результате землетрясений в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После заседания кабинета министров Турции Эрдоган заявил, что землетрясения "привели к наибольшим человеческим жертвам, разрушениям и боли в истории республики".

"В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека", - сказал турецкий лидер в своем обращении.

Агентство Anadolu сообщало, что в рамках расследования дела о рухнувших во время землетрясений зданиях были арестованы 247 человек. Их обвиняют в некачественном строительстве зданий, которое привело к полному разрушению построек. Кроме того, по информации СМИ, еще 198 подозреваемых будут арестованы в ближайшее время — санкция на это уже получена от ведомства. 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных стран.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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