Эрдоган назвал новое число погибших в результате землетрясений в Турции

Агентство Anadolu сообщало, что в рамках расследования дела о рухнувших во время землетрясений зданиях были арестованы 247 человек. Их обвиняют в некачественном строительстве зданий, которое привело к полному разрушению построек. Кроме того, по информации СМИ, еще 198 подозреваемых будут арестованы в ближайшее время — санкция на это уже получена от ведомства. 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных стран.