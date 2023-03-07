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42 минуты назад

В ООН оценили ущерб Турции от землетрясений в более $100 млрд

ТАССиещё 2

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

В ООН оценили ущерб Турции от землетрясений в более $100 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд", - отметила Винтон, выступая по видеосвязи из турецкого Газиантепа.

Винтон назвала ситуацию в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай "апокалиптической", заявив, что сотни тысяч домов были разрушены. "Потребности огромны, но ресурсы скудны", - добавила международный чиновник.

Ранее Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, произошедшими 6 февраля, в $34,2 млрд, эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже.

"В докладе также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, возможно, в два раза, и что потери ВВП, связанные с экономическими нарушениями, также добавятся к сумме ущерба от землетрясений", - заявили во Всемирном банке.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В понедельник в провинции Хатай было зафиксировано два новых удара стихии магнитудой 6,4 и 5,8. Число жертв в Турции превысило 44 тысячи.

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