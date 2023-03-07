В ООН оценили ущерб Турции от землетрясений в более $100 млрд

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

"Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд", - отметила Винтон, выступая по видеосвязи из турецкого Газиантепа.

Винтон назвала ситуацию в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай "апокалиптической", заявив, что сотни тысяч домов были разрушены. "Потребности огромны, но ресурсы скудны", - добавила международный чиновник.

Ранее Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, произошедшими 6 февраля, в $34,2 млрд, эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже.

"В докладе также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, возможно, в два раза, и что потери ВВП, связанные с экономическими нарушениями, также добавятся к сумме ущерба от землетрясений", - заявили во Всемирном банке.