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50 минут назад

МИД Испании требует от США забрать зараженную плутонием почву

Елена Прошина

МИД Испании выступил с требованием к США вывезти заражённую плутонием землю из поселка Паломарес. Об этом сообщает El Pais.

Испания потребовала от США забрать зараженную плутонием почву
Фото: ТАССТАСС

По сообщению испанского ведомства, почва была заражена плутонием из-за столкновения двух военных самолетов США, которое произошло в начале 1966 года. Стратегический бомбардировщик B-52G, который нёс на борту термоядерное оружие, столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-135. Во время крушения две из четырёх термоядерных бомб разрушились – в результате 200 га испанской земли были заражены плутонием.

При этом после крушения Белый дом организовал работу по обеззараживанию местности, в который участвовало несколько сотен солдат США. В результате операции было собрано несколько тонн почвы, но в какой-то момент Испания сама настояла на окончании работ. Однако в Паломаресе ещё оставалось достаточно радиоактивных отходов – согласно исследованию 2007 года, в городе был зафиксирован опасный уровень радиации. Уже в 2015 году, США и Испания вновь предприняли попытку очистки местности, но работа снова была остановлена раньше срока.

Отмечается, что на новый запрос испанского МИД до сих пор нет официального ответа от США, хотя первоначальная реакция Белого дома была положительной.

Ранее экоактивисты организовали акцию с приклеиванием рук в парламенте Испании.

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