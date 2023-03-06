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40 минут назад

Жителей Днепропетровской области призвали сдать оружие

Елена Прошина

Жителям Днепропетровской области следует в обязательном порядке вернуть полученное весной 2022 года оружие и боеприпасы, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Об этом пишет РИА «Новости».

Жителей Днепропетровской области призвали сдать оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лысак подчеркнул в своем Telegram-канале, что на выполнение требований властей жителям отводится 10 дней. Он пояснил, что такие сроки были приняты на совещании по вопросам безопасности.

Чиновник уточнил, что гражданским лицам после начала конфликта были выданы автоматы и боеприпасы к ним. Он добавил, что после того, как обстановка в регионе нормализовалась, ряд граждан предпочел не сдавать оружие, оставить его себе.

По его словам, список всех получивших автоматы граждан находится в администрации. Обнародование его временно не планируется.

Напомним, что власти Украины раздали весной 2022 года десятки тысяч единиц огнестрельного оружия. Так, в Киеве получили автоматы и патроны к ним порядка 25 тыс. человек.

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