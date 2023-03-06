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39 минут назад

Daily Mail: Зеленский проговорился о сложной ситуации в Артемовске

Вечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по поводу ситуации в Донбассе проговорился о сложном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило британское издание Daily Mail.

Daily Mail: Зеленский проговорился о сложной ситуации в Артемовске
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— Это одна из самых тяжелых битв. Болезненная и трудная, — рассказал Зеленский о положении дел в Артемовске, чьи слова приводит Daily Mail.

В понедельник, 6 марта, командование ВСУ приняло решение продолжить оборонять Артемовск. Об этом стало известно по итогам совещания с Зеленским.

Как сообщает испанская газета El Pais, украинские войска понесли огромные потери в Артемовске в местах размещения своих лучших подразделений. При этом ситуация в городе тяжелая.

По информации Wall Street Journal, под Артемовском были разбиты хорошо подготовленные силы ВСУ. Оставшиеся в городе подразделения испытывают сложности во взаимодействии друг с другом.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска.

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