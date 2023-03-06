Daily Mail: Зеленский проговорился о сложной ситуации в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по поводу ситуации в Донбассе проговорился о сложном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило британское издание Daily Mail.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

— Это одна из самых тяжелых битв. Болезненная и трудная, — рассказал Зеленский о положении дел в Артемовске, чьи слова приводит Daily Mail.

В понедельник, 6 марта, командование ВСУ приняло решение продолжить оборонять Артемовск. Об этом стало известно по итогам совещания с Зеленским.

Как сообщает испанская газета El Pais, украинские войска понесли огромные потери в Артемовске в местах размещения своих лучших подразделений. При этом ситуация в городе тяжелая.

По информации Wall Street Journal, под Артемовском были разбиты хорошо подготовленные силы ВСУ. Оставшиеся в городе подразделения испытывают сложности во взаимодействии друг с другом.