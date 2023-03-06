США обвинили в желании устроить «кровавую бойню» в Турции

«Как нация в целом, мы должны иметь общее отношение к этим американским схемам. Вот почему сегодня, независимо от того, к какой команде мы принадлежим, общим для всех нас лозунгом является “Да здравствует Турция”. И все мы знаем, что эти схемы потерпят неудачу. Здесь мы все доверяем нашему народу и самим себе», – подытожил он.