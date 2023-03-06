США обвинили в желании устроить «кровавую бойню» в Турции

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что власти США собираются устроить «кровавую бойню» во время всеобщих выборов в Турции, которые состоятся 14 мая. Об этом сообщает сообщило издание Aydınlık.
По словам Перинчека, американское издание Foreign Policy опубликовало материал, который предсказывает грядущую «кровавую бойню» в Турции. По его мнению, это свидетельствует о том, что США рассматривают граждан Турции исключительно как инструменты для достижения целый Белого дома, которых можно использовать «мировыми центрами».
Перинчек добавил, что в этом США, как и другие страны Запада, глубоко заблуждаются. Однако Турции, по мнению депутата, всё равно необходимо отчётливо понимать «ситуацию в этом отношении».
«Как нация в целом, мы должны иметь общее отношение к этим американским схемам. Вот почему сегодня, независимо от того, к какой команде мы принадлежим, общим для всех нас лозунгом является “Да здравствует Турция”. И все мы знаем, что эти схемы потерпят неудачу. Здесь мы все доверяем нашему народу и самим себе», – подытожил он.
Ранее в Турции предсказали исход грядущих президентских выборов.