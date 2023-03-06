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41 минуту назад

Королева-консорт Камилла снялась в британском телешоу про антиквариат

Газета.Ru

Супруга Карла III Камилла появилась в британской телевизионной программе Antiques Roadshow. Об этом пишет Daily Mail.

Королева-консорт Камилла снялась в британском телешоу про антиквариат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки программы об антиквариате проходили в Корнуолле в сентябре прошлого года незадолго до смерти Елизаветы II.

В воскресном выпуске программы королевская особа рассматривала антиквариат, принесенный местными жителями. В свою очередь Камилла привезла с собой редкую табакерку из Королевской коллекции, сделанную из корнуоллского серебра, и экземпляр «Элегия на сельском кладбище» поэта Томаса Грея. Королева-консорт также присоединилась к ведущей Фионе Брюс в игре «Угадай загаданный предмет».

Камилла сказала, что давно является поклонницей телепрограммы: «Я смотрю ее всегда, всегда и всегда. Это мое вечернее воскресное удовольствие».

Брюс, которая ведет программу Antiques Roadshow с 2008 года, отметила: «Королева-консорт была просто потрясающе весела. Она расположила всех к себе, с удовольствием участвовала в программе и общалась со всеми».

В мире,Елизавета II,
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