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31 минуту назад

Минский суд приговорил Тихановскую к 15 годам тюрьмы

Мария Иванова

Суд в Минске 6 марта заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Суд признал Тихановскую виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды и розни.

По решению суда Тихановская должна отбывать наказание в колонии общего режима.

Тихановская призвала бороться с «зависимостью» Белоруссии от России

В 2020 году после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

Тихановская, главный оппонент Александра Лукашенко на выборах, результаты голосования не признала, позже она покинула страну (утверждалось, что ее вывезли белорусские власти). Против нее и других лидеров белорусской оппозиции возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.

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