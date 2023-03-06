Минский суд приговорил Тихановскую к 15 годам тюрьмы

Суд в Минске 6 марта заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает БЕЛТА.
Суд признал Тихановскую виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды и розни.
По решению суда Тихановская должна отбывать наказание в колонии общего режима.
В 2020 году после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
Тихановская, главный оппонент Александра Лукашенко на выборах, результаты голосования не признала, позже она покинула страну (утверждалось, что ее вывезли белорусские власти). Против нее и других лидеров белорусской оппозиции возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.