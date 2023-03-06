ЕC анонсировал открытие центра по Украине в Гааге

Международный центр по расследованию событий и сбору доказательств военных преступлений на Украине откроется летом 2023 года в Гааге, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. его цитирует РИА Новости.

Фото: Unsplash Unsplash

«Основные элементы центра должны заработать к лету, работа идет», — сказал еврочиновник на пресс-конференции в Брюсселе.

2 февраля в Гааге анонсировали создание центра по расследованию событий, связанных с конфликтом на Украине. Он станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы, созданной в марте 2022 года, которая также занимается расследованием преступлений, совершенных в ходе украинского конфликта.