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1 час назад

ЕC анонсировал открытие центра по Украине в Гааге

Lenta.ruиещё 3

Международный центр по расследованию событий и сбору доказательств военных преступлений на Украине откроется летом 2023 года в Гааге, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. его цитирует РИА Новости.

ЕC анонсировал открытие центра по Украине в Гааге
Фото: UnsplashUnsplash

«Основные элементы центра должны заработать к лету, работа идет», — сказал еврочиновник на пресс-конференции в Брюсселе.

2 февраля в Гааге анонсировали создание центра по расследованию событий, связанных с конфликтом на Украине. Он станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы, созданной в марте 2022 года, которая также занимается расследованием преступлений, совершенных в ходе украинского конфликта.

В январе Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию конфликта на Украине. Согласно документу, депутаты требуют «привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступления и агрессию против Украины».

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