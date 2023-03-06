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1 час назад

Киев принял решение по Артемовску

Lenta.ru

Киев продолжит оборону Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Киев принял решение по Артемовску
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно публикации, Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

И Залужный, и Сырский, как утверждается, выступили за продолжение оборонительной операции и запланировали усилить позиции ВСУ в городе.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. По заявлению журналистов, главком ВСУ предлагал начать отвод войск из города еще несколько недель назад.

В мире,Армия,СВО,Александр Сырский,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,
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