Киев принял решение по Артемовску

И Залужный , и Сырский , как утверждается, выступили за продолжение оборонительной операции и запланировали усилить позиции ВСУ в городе.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. По заявлению журналистов, главком ВСУ предлагал начать отвод войск из города еще несколько недель назад.