Во Франции начали забастовку против пенсионной реформы

Граждане Франции начали забастовку против пенсионной реформы. Изменение предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом сообщает Franceinfo.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.