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15 минут назад

Во Франции начали забастовку против пенсионной реформы

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Граждане Франции начали забастовку против пенсионной реформы. Изменение предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом сообщает Franceinfo.

Во Франции начали забастовку против пенсионной реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники акции намерены заставить власти страны отказаться от увеличения пенсионного возраста. Главные профсоюзы Франции, в том числе «Всеобщая конфедерация труда» и «Французская демократическая конфедерация рабочих», призвали провести максимально большие протесты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

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