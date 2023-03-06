В офисе Зеленского назвали главу МИД Венгрии "адвокатом дьявола"

«Быть адвокатом дьявола иногда выгодно, но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Сийярто говорит, что «цель состоит в том, чтобы прекратить убивать людей и прекратить огонь», он призывает к капитуляции Украины и выступает за геноцид. Стоит изучить историю внимательнее», — подчеркнул политик.