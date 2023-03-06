В офисе Зеленского назвали главу МИД Венгрии "адвокатом дьявола"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главу МИД Венгрии Петера Сийярто «адвокатом дьявола» за призывы к переговорам по Украине. Заявление было опубликовано политиком в его аккаунте в Twitter.
«Быть адвокатом дьявола иногда выгодно, но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Сийярто говорит, что «цель состоит в том, чтобы прекратить убивать людей и прекратить огонь», он призывает к капитуляции Украины и выступает за геноцид. Стоит изучить историю внимательнее», — подчеркнул политик.
Глава МИД Венгрии заявил, что на пути к деэскалации «первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше».
Ранее лидер Христианско-демократической народной партии, союзницы правящей партии «Фидес», Лоринц Накса, заявил, что на правительство оказывается мощное провоенное давление, однако в Будапеште не намерены уступать.