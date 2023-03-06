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1 час назад

Песков заявил, что Путин не передавал какого-либо послания властям Китая через Лукашенко

ТАССиещё 9

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай был исключительно двусторонним, президент РФ Владимир Путин не передавал в Пекин какого-либо послания через белорусского лидера. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: Путин не передавал послание властям Китая через Лукашенко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нет, это был исключительно двусторонний визит", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также сообщил, что пока новых контактов между Путиным и Лукашенко не запланировано. "Сейчас пока в ближайшие дни общение двух президентов не запланировано", - уточнил он, добавив при этом, что подобные контакты при необходимости "быстро происходят".

Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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