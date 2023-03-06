В Иране суд приговорил к казни шестерых террористов

Революционный суд города Ахваза на юго-западе Ирана приговорил в понедельник шестерых боевиков из группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" к смертной казни. Как сообщило агентство Tasnim , они признаны виновными в убийстве двух бойцов народного ополчения "Басидж", а также полицейского и военнослужащего.

"Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" орудует в провинции Хузестан с 1999 года. Организация признана террористической в Иране после проведения серии взрывов и обстрелов как военных, так и гражданских объектов. Боевики добиваются отделения от Ирана провинции Хузестан с созданием там арабского государства. Штаб-квартиры движения находятся в Дании и Нидерландах.