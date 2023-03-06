Грузинские депутаты подрались на заседании из-за иноагентов

Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах в грузинском парламенте закончилось дракой. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно проекту, в стране предлагается создать реестр организаций и СМИ, получающих финансирование от других государств.

Драка началась между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами. Из зала заседания потасовка перешла в холл парламента. В итоге все оппозиционные парламентарии покинули заседание.

По словам депутата Еки Херхеулидзе, парламентариев выгнали из зала силой, в том числе женщин. При этом само здание было окружено, что означает, что «закон уже начал действовать».

Между тем, на улице в это время проходил митинг против принятия законопроекта. Около здания парламента собрались активисты, которые требуют не принимать проект закона, т.к. это противоречит европейскому курсу.