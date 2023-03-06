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16 минут назад

Грузинские депутаты подрались на заседании из-за иноагентов

Елена Прошина

Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах в грузинском парламенте закончилось дракой. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно проекту, в стране предлагается создать реестр организаций и СМИ, получающих финансирование от других государств.

Драка началась между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами. Из зала заседания потасовка перешла в холл парламента. В итоге все оппозиционные парламентарии покинули заседание.

По словам депутата Еки Херхеулидзе, парламентариев выгнали из зала силой, в том числе женщин. При этом само здание было окружено, что означает, что «закон уже начал действовать».

Между тем, на улице в это время проходил митинг против принятия законопроекта. Около здания парламента собрались активисты, которые требуют не принимать проект закона, т.к. это противоречит европейскому курсу.

Напомним, подобная акция протеста прошла на прошлой неделе, когда в парламенте началось рассмотрение нового закона. В результате были задержаны 36 человек.

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