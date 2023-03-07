Увеличилось число жертв разрушительных землетрясений в Турции

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 46 тысяч.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений, произошедших в республике 6 февраля, погибло 46 104 человека.

– С момента первого землетрясения 6 февраля мы – правительство, все ведомства – срочно мобилизовались, – заявил президент Турции.

Эрдоган также отметил, что более трех миллионов человек были вывезены из зоны бедствия в другие регионы. Часть населения расселили по деревням и селам. Уточняется, что в результате землетрясения 230 тысяч зданий в регионах бедствия больше нельзя использовать.

ТАСС пишет, что, по словам президента Турции, в течение года будут заново отстроены жилые дома для населения пострадавших регионов.

Напомним, что 6 февраля в провинции Хатай в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Ранее сообщалось, что погибли 45 968 человек.