В Германии призвали привлечь Китай к гарантированию мира на Украине

Западные страны должны задуматься о том, как превратить конфликт на Украине в ненасильственное сосуществование, и быть готовыми привлечь Китай к гарантированию мира в республике. С таким призывом выступил член партии «Левых» в Германии Ян ван Акен, пишет Bild.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам политика, переговоров по Украине не может быть без привлечения Пекина.

«Я думаю, что лучшая модель (разрешения украинского кризиса — прим. «Ленты.ру») — это получение мандата ООН<ООН на введение миротворческого контингента на оккупированные территории и проведение на них референдума», — указал политик.

По его мнению, в осуществлении этого плана может помочь миротворческий контингент из Китая. «[Президент России Владимир] Путин никогда не будет стрелять в китайского солдата. Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка: если они предоставят большие [миротворческие] контингенты, Россия не нападет. Мы никогда не увидим войны между Россией и Китаем», — уверен политик.