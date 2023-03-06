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40 минут назад

В Германии призвали привлечь Китай к гарантированию мира на Украине

Lenta.ru

Западные страны должны задуматься о том, как превратить конфликт на Украине в ненасильственное сосуществование, и быть готовыми привлечь Китай к гарантированию мира в республике. С таким призывом выступил член партии «Левых» в Германии Ян ван Акен, пишет Bild.

В Германии призвали привлечь Китай к гарантированию мира на Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, переговоров по Украине не может быть без привлечения Пекина.

«Я думаю, что лучшая модель (разрешения украинского кризиса — прим. «Ленты.ру») — это получение мандата ООН<ООН на введение миротворческого контингента на оккупированные территории и проведение на них референдума», — указал политик.

По его мнению, в осуществлении этого плана может помочь миротворческий контингент из Китая. «[Президент России Владимир] Путин никогда не будет стрелять в китайского солдата. Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка: если они предоставят большие [миротворческие] контингенты, Россия не нападет. Мы никогда не увидим войны между Россией и Китаем», — уверен политик.

Ранее стало известно, что США и их союзники собираются закончить конфликт на Украине с помощью мирных переговоров, при этом возможен и раздел страны на две части. По мнению обозревателя National Review Ноа Ротмана, активность западных стран в отношении Киева продолжит снижаться, пока правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не поставят перед фактом. В тот момент Запад предложит Украине сценарий мирного урегулирования конфликта. Ротман также считает, что войска Украины слишком слабы, чтобы сопротивляться российской армии.

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