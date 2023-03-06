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39 минут назад

Пока вы спали: кто противится встрече Путина и Зеленского, позиция Турции по закупке F-16

Алиса Селезнёва

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Пока вы спали: кто противится встрече Путина и Зеленского, позиция Турции по закупке F-16
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В США выступили против встречи Путина и Зеленского

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США и Великобритания не заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине и выступают против посреднических усилий Турции по организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», - отметил Эрхан, подчеркнув, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «способен найти методы для организации встречи» лидеров России и Украины, на которой можно добиться прекращения огня.

Россия готовит соглашения о безвизе с шестью странами

Россия прорабатывает соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами, в том числе с Индией. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По его словам, помимо Индии проработка проектов об упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Жена Байдена выступила против проверки интеллекта президента США

Первая леди США Джилл Байден назвала «смехотворной» идею о проверке когнитивных способностей президента страны. Об этом она заявила в интервью CNN.

Подобную идею, которую высказала баллотирующаяся в президенты США бывший постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли, она назвала нелепой, заявив, что этот вопрос даже не обсуждался. При этом Джилл Байден заверила, что ее муж – президент США Джо Байден – справляется со своими обязанностями, приведя в пример его поездку на Украину.

В Турции заявили о возможном отказе от закупки истребителей у США

Анкара может отказаться от закупки американских F-16 из-за их дороговизны и отказа конгресса одобрить продажу истребителей. В качестве замены могут выступить российские, китайские или европейские самолеты, заявил РИА Новости член президентского Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан.

«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов», - пояснил он, обратив внимание на то, что конгресс под «каким-то предлогом» до сих пор отказывается одобрить их продажу.

В России предложили заменить бумажные квитанции ЖКХ на электронные

Российский экологический оператор выступил с инициативой поэтапно отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги и перейти на электронные. Об этом со ссылкой на обращение оператора в Минстрой пишут «Известия».

В документе отмечается, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 тонн бумаги, а это дорого обходится и управляющим и ресурсоснабжающим организациям из-за стоимости печати, и природе, так как часть этого объема в итоге уходит на мусорные полигоны. При этом вариант с квитанцией на бумаге предлагается сохранить для пенсионеров.

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