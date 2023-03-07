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57 минут назад

Президент Грузии заявила о вреде законопроекта об иноагентах в стране

ТАССиещё 5

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на 67-й сессии комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН, заявила о вреде инициированного в стране законопроекта об иноагентах. Запись выступления Зурабишвили опубликована во вторник на странице в президента в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Грузии заявила о вреде законопроекта об иноагентах в стране
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

"Недавно возник еще один вызов, который угрожает гражданскому обществу, играющему важнейшую роль и позволяющему лучше доносить голос женщин. Представление определенной группой в моей стране законопроекта, который ограничит свободу неправительственных организаций, значительную долю в которых занимают женщины, нанесет чрезвычайный вред демократической трансформации нашего общества, искоренению гендерной дискриминации и пути нашей европейской интеграции", - сказала она.

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В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия касается не только юрлиц, но и физлиц, она также включает уголовную ответственность.

В понедельник законопроекты одобрил юридический комитет, который был определен как ведущий по этим инициативам. Рассмотрение законопроектов в первом чтении на пленарной сессии ожидается в четверг. Как ранее сообщали инициаторы законопроектов, после поддержки в первом чтении, их планируется отправить в Венецианскую комиссию для заключения.

Инициатива вызвала значительную критику как оппозиции, так и западных политиков из-за введения в законодательство понятия иноагента. Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его принятия. При этом авторы идеи - общественное движение "Сила народа" и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" - указывают, что закон нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств. Рассмотрение двух версий законопроектов в парламенте проходит на фоне протестов.

В мире,Законопроекты,Саломе Зурабишвили,ООН,
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