Президент Грузии заявила о вреде законопроекта об иноагентах в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на 67-й сессии комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН, заявила о вреде инициированного в стране законопроекта об иноагентах. Запись выступления Зурабишвили опубликована во вторник на странице в президента в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фото: EPA/ТАСС EPA/ТАСС

"Недавно возник еще один вызов, который угрожает гражданскому обществу, играющему важнейшую роль и позволяющему лучше доносить голос женщин. Представление определенной группой в моей стране законопроекта, который ограничит свободу неправительственных организаций, значительную долю в которых занимают женщины, нанесет чрезвычайный вред демократической трансформации нашего общества, искоренению гендерной дискриминации и пути нашей европейской интеграции", - сказала она.

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В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия касается не только юрлиц, но и физлиц, она также включает уголовную ответственность.

В понедельник законопроекты одобрил юридический комитет, который был определен как ведущий по этим инициативам. Рассмотрение законопроектов в первом чтении на пленарной сессии ожидается в четверг. Как ранее сообщали инициаторы законопроектов, после поддержки в первом чтении, их планируется отправить в Венецианскую комиссию для заключения.