В Минске ранили сотрудника милиции

В Минске сотрудник милиции ранен ножом во время вызова. Как пишет РИА Новости, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

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"В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения", - сказано в сообщении Telegram-канала министерства.

Накануне вечером в отделение милиции от жительницы белорусской столицы поступило сообщение о вызове. На место направился наряд патрульно-постовой службы. Во время разбирательства экс-супруг заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Правоохранитель в ответ применил табельное оружие на поражение.

"Нападавший обезврежен", - говорится в сообщении.