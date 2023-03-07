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26 минут назад

В Минске ранили сотрудника милиции

Газета.Ruиещё 1

В Минске сотрудник милиции ранен ножом во время вызова. Как пишет РИА Новости, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

В Минске ранили сотрудника милиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения", - сказано в сообщении Telegram-канала министерства.

Накануне вечером в отделение милиции от жительницы белорусской столицы поступило сообщение о вызове. На место направился наряд патрульно-постовой службы. Во время разбирательства экс-супруг заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Правоохранитель в ответ применил табельное оружие на поражение.

"Нападавший обезврежен", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. В Москве пенсионер с ружьем напал на полицейского после неудачной попытки зарезать жену.

В мире,Иван Кубраков,
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