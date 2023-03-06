«Учите географию»: Louis Vuitton ответил на обвинения Киева в поддержке РФ

Французский дом моды Louis Vuitton в своем аккаунте посоветовал украинским властям «учить географию» в ответ на обвинения в поддержке России. Внимание на это обратило РБК.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал LV из-за рекламного ролика, в котором показали букву «V» - один из символов французской компании - на сине-бело-красном триколоре (это цвета как французского, так и российского флагов, но на флаге Франции они расположены вертикально и в другом порядке).

Подоляк счел это «поддержкой Москвы». Он заявил, что дом моды, «ориентированный на русских нуворишей, решил публично поиграть с символами агрессии».