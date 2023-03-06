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31 минуту назад

В Louis Vuitton посоветовали украинским властям «учить географию»

Мария Иванова

Французский дом моды Louis Vuitton в своем аккаунте посоветовал украинским властям «учить географию» в ответ на обвинения в поддержке России. Внимание на это обратило РБК.

«Учите географию»: Louis Vuitton ответил на обвинения Киева в поддержке РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал LV из-за рекламного ролика, в котором показали букву «V» - один из символов французской компании - на сине-бело-красном триколоре (это цвета как французского, так и российского флагов, но на флаге Франции они расположены вертикально и в другом порядке).

Подоляк счел это «поддержкой Москвы». Он заявил, что дом моды, «ориентированный на русских нуворишей, решил публично поиграть с символами агрессии».

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Позже в аккаунте LV появилось фото французского флага с подписью на украинском «Вивчайте географию» («Учите географию»), но затем пост был удален.

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