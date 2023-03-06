Шольц счел Байдена одним из самых опытных президентов

Канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал президента США Джо Байдена как одного из самых опытного президентов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По словам немецкого политика, Байден очень хорошо осведомлен о международных отношениях. «Я думаю, он один из самых опытных президентов, знающих, как ведутся дела в мире», — сказал он.

Шольц также назвал главу Белого дома сильной фигурой «с точки зрения трансатлантического партнерства, которое имеет большое значение для Европы, а также мира на планете и НАТО».