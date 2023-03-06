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7 минут назад

Президент Чехии объяснил причину сотрудничества с Россией

Lenta.ru

Власти Чехии раньше сотрудничали с Россией, поскольку экономика страны нуждалась в дешевом энергосырье. Об этом в интервью телеканалу CNN Prima NEWS заявил президент Чехии Милош Земан.

Президент Чехии объяснил причину сотрудничества с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что во многом Прага копировала политику Германии. В частности, он отметил, что Берлин ради российского газа поддерживал строительство газопровода Nord Stream-2, а канцлер Ангела Меркель ради этого неоднократно посещала Москву.

«Было разумно, чтобы экономическое сотрудничество с Россией тогда — подчеркиваю, тогда — происходило», — сказал политик.

В ноябре 2022 года профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер назвал дешевую российскую энергию и доступное сырье причиной процветания Чехии, теперь же страна несется «в глубокую экономическую и социальную пропасть». При этом, отметил он, в экономическом и социальном спаде чешское правительство обвиняет Россию.

Избранный президент Чехии предостерег Запад от попыток развалить РФ

Ранее чешские депутаты «в соответствии с резолюцией ПАСЕ» приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России. За документ проголосовали 129 из 159 парламентариев.

В мире,Ангела Меркель,Милош Земан,Европарламент,
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