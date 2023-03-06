«Участие в конфликте Запада во главе с США на стороне Украины было оправдано до определенного момента. Но это не оправдывает стратегию ведения опосредованной войны через эту страну в надежде ослабить Россию. Задача для участников переговоров будет состоять в том, чтобы заложить основу для содействия мирному пакту между Россией и Украиной […] и проследить за тем, чтобы была создана договоренность, которой обе стороны могли бы доверять», — сообщает Биндешвар Патхак в материале индийского издания The Hans India. Социолог также отмечает, что важным моментом станет прекращение давления Запада по вопросу принадлежности Крыма.