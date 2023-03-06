Тайвань засек приближение к острову самолетов, беспилотников и кораблей Китая

Тайвань в понедельник обнаружил в прилегающем к острову районе 10 летательных аппаратов и 4 корабля Народно-освободительной армии КНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение тайваньского оборонного ведомства в Twitter.

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«Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) вокруг Тайваня было обнаружено 10 летательных аппаратов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая», — говорится в сообщении.

Ведомство указало, что в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня попали беспилотник большой дальности BZK-005 и самолет радиолокационной разведки Y-8. В качестве ответной меры Тайвань поднял в воздух патруль, развернул зенитные ракетные комплексы и передал предупреждения по радио.

Агентство напоминает, что Китай стал регулярно направлять свои корабли и самолеты к Тайваню после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй 2-3 августа 2022 года. Власти Китая сочли ее визит провокацией и откровенным вмешательством во внутренние дела другого государства. Они пообещали принять меры во избежание подобных инцидентов в будущем.