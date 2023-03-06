В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
14 минут назад

Журналист из КНР сравнил Байдена с героем древней легенды

Газета.Ruиещё 2

Обозреватель издания South China Morning Post Чжоу Сяомин заявил, что поведение Вашингтона относительно диверсии на газопроводах системы «Северный поток» (СП) напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике.

В Китае Байдена сравнили с героем древней легенды
Фото: Газета.ruГазета.ru

Сяомин полагает, что дух этого чиновника «вселился» в администрацию президента Джо Байдена.

Легенда, о которой говорит журналист, рассказывает о китайском чиновнике Е Гуне, который так сильно любил драконов, что украсил их изображениями колонны и стены дома. Один из драконов решил спуститься с небес, чтобы навестить его, но чиновник испугался.

Поведение Байдена вызвало недоумение у журналистов

Сяомин провел аналогию: Е Гуну нравились изображения драконов, но не они сами. Так Байдену и его администрации интересны расследования, связанные с другими, но не с ними.

Накануне журнал The American Spectator написал, что статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках» выглядит правдоподобно, однако пресса в США не обсуждает это.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2».

В начале февраля 2023 года Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». Он пишет со ссылкой на источник, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных. Свою диверсию они прикрывали учениями Baltops.

В мире,Сеймур Херш,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий