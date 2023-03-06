Обозреватель издания South China Morning Post Чжоу Сяомин заявил, что поведение Вашингтона относительно диверсии на газопроводах системы «Северный поток» (СП) напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике.

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Сяомин полагает, что дух этого чиновника «вселился» в администрацию президента Джо Байдена.

Легенда, о которой говорит журналист, рассказывает о китайском чиновнике Е Гуне, который так сильно любил драконов, что украсил их изображениями колонны и стены дома. Один из драконов решил спуститься с небес, чтобы навестить его, но чиновник испугался.

Сяомин провел аналогию: Е Гуну нравились изображения драконов, но не они сами. Так Байдену и его администрации интересны расследования, связанные с другими, но не с ними.

Накануне журнал The American Spectator написал, что статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках» выглядит правдоподобно, однако пресса в США не обсуждает это.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2».