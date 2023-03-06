Песков прокомментировал сообщения о планах Асада посетить Россию

«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Ну, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визита, поэтому мы не спешим», — объяснил он, добавив, что обо всем сообщат своевременно.