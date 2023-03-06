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25 минут назад

Песков прокомментировал сообщения о планах Асада посетить Россию

Lenta.ruиещё 5

Визит президента Сирии Башара Асада в Россию не будет анонсирован раньше положенного времени из соображений безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах сирийского лидера посетить страну, передает РИА Новости.

Песков прокомментировал сообщения о планах Асада посетить Россию
Фото: ТАССТАСС

«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Ну, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визита, поэтому мы не спешим», — объяснил он, добавив, что обо всем сообщат своевременно.

Песков отметил, что в подготовке находятся несколько официальных рабочих визитов и это является постоянным процессом.

О намерении сирийского лидера в середине марта посетить Москву ранее писали «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник. Близкий к администрации российского лидера собеседник отметил, что Башара Асада может принять и президент России Владимир Путин.

6 февраля Путин и Асад провели телефонный разговор. Лидеры, в частности, обсудили перспективу помощи Москвы в проведении спасательной операции после землетрясения в Сирии.

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