В США назвали новую уязвимость перед Россией

Соединенные Штаты не смогли бы одержать верх в большой войне против России, так как экономически зависят от Индии и Китая. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что большая война между США и Россией обернулась бы провалом Вашингтона, так как на американском рынке слишком много товаров из Китая.

«Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и так далее, все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия... нас опустошат только экономикой, если вступим в войну», — считает Дрейвен. Он добавил, что нынешнее состояние Вооруженных сил США тоже не внушает оптимизма.

Дрейвен подчеркнул, что граждане США живут в ложном чувстве безопасности. По его словам, если бы враги Вашингтона знали, что на самом деле представляет собой армия США, то уничтожили бы ее за несколько месяцев. Дрейвен заключил, что только иллюзия единства, силы и гордости, созданная предыдущими поколениями, позволяет США поддерживать свою репутацию.