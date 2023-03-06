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26 минут назад

Белый дом: Байден представит проект бюджета США на 2024 год 9 марта в Филадельфии

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден представит проект бюджета на 2024 финансовый год в четверг, 9 марта. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, передает ТАСС.

Белый дом: Байден 9 марта представит проект бюджета на 2024 год
Фото: Evelyn Hockstein/ReutersEvelyn Hockstein/Reuters

"В четверг, 9 марта, президент отправится в Филадельфию (штат Пенсильвания), чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год", - сказано в сообщении.

Уточняется, что речь американского президента будет посвящена "его планам инвестировать в Америку, продолжить снижать цены для американцев", а также сократить дефицит государственного бюджета.

Ранее бюджетное управление Конгресса США предупредило о риске дефолта в июле-сентябре 2023 года в случае, если потолок госдолга не будет повышен. 8 февраля стало известно, что дефицит торгового баланса США вырос на 12,2% и достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года. В середине января Foreign Affairs писал, что США должны снова вернуть себе статус "мастерской мира", поэтому экономике срочно нужна реиндустриализация.

При этом необходимость в подобных мерах появилась из-за того, что Америка стала обрастать зависимостью от поставки товаров из других стран.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,
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