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36 минут назад

Западные эксперты оценили энергетическую политику Евросоюза

Елена Прошина

Европа тратит миллиарды для поддержки потребления ископаемого топлива, хотя следовало бы заняться снижением спроса и перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом заявили представители промышленности региона в разговоре с газетой Financial Times, передает газета «Известия».

Западные эксперты оценили энергетическую политику Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель европейского подразделения промышленной группы Schneider Electric Филипп Делорм отметил, что Европа неразумно расходует бюджет. По его словам, Европейский союз предпочитает «краткосрочные обезболивающие», хотя стоило бы заняться «лечением самой болезни». Делорм считает, что Европе следует снизить зависимость от видов топлива с большим содержанием углерода.

Вице-председатель Европейского круглого стола по промышленности и глава Titan Cement Дмитрий Папалексопулос заявил, что ЕС должен сосредоточить внимание на ускорении перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы значительно снизить свои расходы. Он уточнил, что в целом политику властей по облегчению последствий роста цен на энергоносители можно понять, однако этой стратегии требуются изменения.

Руководитель производства строительного гиганта Saint-Gobain Бенуа д'Ирибарн также считает, что Европа должна тратить больше средств для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии, так как снижение спроса на энергоносители снизит и цену на них.

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