Западные эксперты оценили энергетическую политику Евросоюза

Европа тратит миллиарды для поддержки потребления ископаемого топлива, хотя следовало бы заняться снижением спроса и перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом заявили представители промышленности региона в разговоре с газетой Financial Times, передает газета «Известия».

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Руководитель европейского подразделения промышленной группы Schneider Electric Филипп Делорм отметил, что Европа неразумно расходует бюджет. По его словам, Европейский союз предпочитает «краткосрочные обезболивающие», хотя стоило бы заняться «лечением самой болезни». Делорм считает, что Европе следует снизить зависимость от видов топлива с большим содержанием углерода.

Вице-председатель Европейского круглого стола по промышленности и глава Titan Cement Дмитрий Папалексопулос заявил, что ЕС должен сосредоточить внимание на ускорении перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы значительно снизить свои расходы. Он уточнил, что в целом политику властей по облегчению последствий роста цен на энергоносители можно понять, однако этой стратегии требуются изменения.