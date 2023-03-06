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45 минут назад

«Учите географию»: Louis Vuitton ответил на обвинения украинцев в поддержке России

Вечерняя Москваиещё 2

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в рекламе. Однако представители французской компании не остались в стороне и ответили на выпад украинского чиновника в одной из своих соцсетей.

«Учите географию»: Louis Vuitton ответил на обвинения Киева в поддержке РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага, подписав ее фразой — «вивчайте географию» («учите географию» — перевод с украинского). Пост был удален спустя некоторое время.

Напомним, что компания в своей рекламе в качестве собственных основных цветов выбрала триколор, напоминающий флаг России. При этом в самих материалах рекламной кампании можно было увидеть заглавную букву V, что является одним из символов военной спецоперации. Однако пользователи Сети отметили, что подобные изображения Louis Vuitton использовали и до конфликта на Украине.

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В ноябре 2022 года модель Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации ВС России на Украине из-за того, что она появилась на обложке журнала V Magazine. Примечательно, что буква V всегда была в названии издания. Шейк также подверглась критике за красные перчатки, которые для нее выбрали стилисты. Читатели модного журнала посчитали, что аксессуар символизирует кровь на руках модели.

В мире,Михаил Подоляк,Ирина Шейк,Владимир Путин,Верховный суд,Louis Vuitton,
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