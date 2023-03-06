«Учите географию»: Louis Vuitton ответил на обвинения Киева в поддержке РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в рекламе. Однако представители французской компании не остались в стороне и ответили на выпад украинского чиновника в одной из своих соцсетей.

Так, Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага, подписав ее фразой — «вивчайте географию» («учите географию» — перевод с украинского). Пост был удален спустя некоторое время.

Напомним, что компания в своей рекламе в качестве собственных основных цветов выбрала триколор, напоминающий флаг России. При этом в самих материалах рекламной кампании можно было увидеть заглавную букву V, что является одним из символов военной спецоперации. Однако пользователи Сети отметили, что подобные изображения Louis Vuitton использовали и до конфликта на Украине.