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34 минуты назад

В США назвали Марокко союзником в регионе и Африке

Елена Прошина

Марокко признали союзником и партнером США на всем Африканском континенте. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

В США назвали еще одного союзника в регионе и Африке
Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что Марк Милли прибыл в Марокко с рабочим визитом во главе большой делегации и провел переговоры с высокопоставленными лицами королевства в военной сфере, в том числе с министром-делегатом при главе правительства по вопросам национальной обороны Абдельлатифом Лудийем. По итогам беседы генерал заявил, что для США Марокко — самый большой союзник не только в регионе, но и на всем Африканском континенте.

Милли признал, что США и Марокко связывают прочные, военные отношения, а также выразил стремление укреплять и расширять сотрудничество со страной, которая первой признала независимость США. Генерал подчеркнул, что Вашингтон и Рабат уже почти 20 лет проводят совместные военные учения «Африканский лев».

По итогам встречи обе стороны остались довольны уровнем, достигнутым «многовековыми отношениями дружбы и сотрудничества», и допустили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества США и Марокко в области обороны.

В мире,Марк Милли,
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