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56 минут назад

В Калифорнии захотели выплатить потомкам чернокожих рабов по 360 тысяч долларов

Lenta.ru

Калифорния может выплатить чернокожим жителям штата почти 640 миллиардов долларов в качестве репараций. Об этом пишет Bloomberg.

В Калифорнии захотели выплатить потомкам чернокожих рабов по 360 тысяч долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об 1,8 миллиона потомков чернокожих рабов. Таким образом, каждому из них будет полагаться около 360 тысяч долларов. В ближайшие дни Калифорнийская рабочая группа по возмещению ущерба соберется в Сакраменто, чтобы определить, как следует распределить средства. Среди предлагаемых вариантов — прямые выплаты или различные субсидии.

Издание выяснило, что пока неясно, откуда будут взяты столь внушительные средства. При этом ожидается, что в 2023 году бюджет Калифорнии окажется дефицитным, а налоги в штате и так являются одними из самых высоких в США.

В январе консультативный комитет Сан-Франциско по возмещению ущерба афроамериканцам призвал выплатить потомкам рабов по пять миллионов долларов. По мнению комитета, темнокожим жителям города положены репарации не за рабство, а «для устранения проблем государственной политики, явно созданной для порабощения чернокожих жителей путем поддержания и расширения замысла и наследия рабства»

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